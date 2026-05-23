Медведи стали чаще выходить к туристам в Сочи

В Сочинском национальном парке медведи стали чаще выходить к людям. Об этом по итогам стратегической сессии о развитии заповедной системы России заявил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров, написал ТАСС .

Возросшую активность диких зверей специалисты связали с активным поиском пищи. Нестеров отметил, что число визуальных контактов гостей с медведями выросло, поэтому сотрудники нацпарка и курорта наметили меры, которые должны снизить риск столкновений людей и животных.

«Это будут первые территории в нацпарке, определен состав тех фруктовых деревьев, которые должны быть воссозданы. Возможно, это будет черкесская груша, возможно, будет что-то иное. Так или иначе, наша задача воссоздавать, восстанавливать кормовую базу», — подчеркнул генеральный директор.

Работы планируют запустить уже в начале лета, как только в горах окончательно растает снег.

