Производство комплектов для самостоятельной сборки домов запустят в Клину

В Клину запустят производство комплектов для самостоятельной сборки домов. В предприятие инвестируют более 100 миллионов рублей.

Компания «Домокомплект» будет создавать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных каркасных зданий и домов по технологии «Фахверк» на основе проектов строительной организации Idea House. В набор будут входить все необходимые детали и подробная инструкция по сборке.

«После выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Инвестор на льготных условиях получил для реализации проекта 2,7 гектара земли.

«На территории планируется разместить погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех и помещение для складирования сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания механизированной техники, офисное здание для персонала, пропускной пункт, помещение охраны», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Предприятие позволит создать около 40 рабочих мест. Его введут в частичную эксплуатацию уже в четвертом квартале 2025 года.