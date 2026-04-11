В порту Владивостока арестовали иностранный сухогруз

Судебные приставы во Владивостоке арестовали иностранное судно, которое столкнулось с российским сейнером и нанесло ему ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Главного межрегионального управления ФССП.

Грузовоз находился на рейде в акватории Амурского залива. Постановление об обеспечительной мере в виде ареста вынес Арбитражный суд Приморского края.

В ФССП отметили, что грузовоз ранее столкнулся с российским рыболовецким сейнером, который получил серьезный ущерб. Пострадавшая сторона обратилась с исковым заявлением в суд о принятии обеспечительных мер к виновнику.

Теперь арестованное судно до отмены обеспечительных мер не может покинуть акваторию порта, уточнили в ведомстве.

