В полиции опровергли слухи о принудительном подписании контрактов в Пензе

В интернете появилась информация о том, что в Пензе полицейские совместно с сотрудниками других ведомств проводят массовые рейды, задерживают мужчин и принуждают их подписывать контракты с Минобороны. Эти сведения не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба УМВД по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что сотрудники оказывали содействие военному следственному отделу СК по Пензенскому гарнизону. Проверки направлены на выявление лиц, получивших гражданство России, но не вставших своевременно на воинский учет. Подобные рейды проводятся на территории региона в плановом порядке.

Полиция призвала представителей СМИ, блогеров и пользователей соцсетей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.

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