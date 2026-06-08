Фейк: белгородских школьников позвали на практику в военкомат

В Сети стала распространяться информация, что военкомат Белгородского района начал набирать школьников 15-17 лет на летнюю практику. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

Ряд телеграм-каналов сообщил, что белгородским подросткам предложили поработать «младшими сотрудниками военкомата» и «специалистами по воинскому учету». Стажировку можно проходить в летнее время, чтобы не отвлекаться от учебы.

«Любишь спорт? Ищешь подработку на лето?» — говорится в рекламном плакате.

Продолжительность практики, размер оплаты и круг обязанностей в объявлении не обозначили.

Правда

На самом деле фейк о наборе детей запустили украинские пропагандисты, которые хотят оправдать удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая и гибель 21 учащегося.

С помощью постов о наборе детей в военкоматы Украина пытается продвинуть в Сети нарратив о том, что «Россия милитаризует несовершеннолетних».

В качестве основы для фейка пропагандисты взяли баннер программы «Время своих героев», которая реализовывалась как минимум в Белгородской области и Ставропольском крае.

Целью проекта было обучение навыкам предпринимательской деятельности ветеранов СВО и членов их семей. Инициатива не имеет прямого отношения к военкомату Белгородского района.

Организатором проекта стала Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Центр „Мой бизнес“».

На баннере также разместили логотип программы «Время своих героев» и одновременно прописали номер телефона военного комиссариата Белгородского района: +7 (4722) 55 94 70.

Внимательный человек заметит, что на объявлении есть противоречия. Например, вопрос «Любишь спорт?» мало связан с предложением подработки. Кроме того, должности «младший сотрудник военкомата» официально не существует.

Чтобы устроиться на работу в это учреждение, необходимо предоставить копию документов воинского учета. При этом даже приписное свидетельство россияне получают только после достижения 17 лет. По этой причине 15-летние «соискатели» ни в каком случае не смогут претендовать на должность.

Также следует учитывать, что специалист по воинскому учету обладает доступом к личной информации других граждан, и для несовершеннолетних такие сведения не откроют.