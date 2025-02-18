В Подмосковье закроют почти 1,5 тысячи алкомаркетов. Кто останется?

Депутат Керселян: алкомаркеты будут работать в Подмосковье до окончания лицензии

В Подмосковье вводят новый закон, который запрещает любые торговые точки со спиртным, расположенные в многоквартирных домах. В первую очередь это коснется тех ларьков, которые торгуют слабым алкоголем без лицензии. Но есть и те, кто торговать продолжит. Какие алкомаркеты останутся и почему, в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По словам депутата, этот закон относится к продаже любых алкогольных напитков независимо от их крепости.

При этом Керселян отметил, что в первую очередь закроются магазины и заведения, которые торгуют слабоалкогольными напитками.

«Магазины, у которых нет лицензии, а мы знаем, что это магазины, [которые] торгуют пивом, слабым алкоголем, 1 сентября, когда вступает в силу этот закон, прекращают свою работу. И таких магазинов порядка 1400», — рассказал парламентарий.

Однако останутся магазины, которые торгуют алкогольной продукцией по лицензии. Они смогут продолжать работу вплоть до истечения лицензии.

«Дело в том, что те магазины, которые имеют лицензии, до окончания своих лицензий будут продолжать работать даже если вход со стороны дворов. Лицензия не имеет обратной силы, за это предприниматели заплатили деньги, и до окончания лицензии они имеют право работать. И таких магазинов в многоквартирных домах Московской области порядка полутора тысяч», — объяснил Керселян.

Ранее зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин рассказал, что закон также ограничит время продажи алкогольной продукции в объектах общепита в многоэтажках.