В Подмосковье суд арестовал мужчину за стрельбу в воздух у ресторана

Суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в нарушении порядка у ресторана быстрого питания в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, 7 сентября Илья Бурасов выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Этим действием он выразил неуважение к обществу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Дмитровский суд заключил Бурасова под стражу на два месяца – по 6 ноября включительно.

В Одинцове мужчина стрелял в воздух из окна квартиры на девятом этаже. По предварительным данным, он использовал охолощенный пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.