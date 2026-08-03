В Подмосковье стало больше смертельно опасных грибов

Миколог Вишневский: в Подмосковье стало больше поганок и галерины окаймленной

За последние 15 лет в подмосковных лесах стали активнее расти ядовитые грибы бледная поганка и галерина окаймленная. Они смертельно опасны для человека, рассказал 360.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, в Подмосковье и на всей территории европейской части России появляются новые виды, которые идут с юга и с юго-запада, а также со стороны Средиземноморья. В Московской области регистрируется и увеличение числа несъедобных экземпляров, добавил миколог.

«Появилось гораздо больше опасных, смертельно ядовитых грибов двух видов. Стало гораздо больше бледной поганки. За последние лет пятнадцать появилось очень много галерины окаймленной. У нее такие же токсины, как у бледной поганки», — уточнил специалист.

Он отметил, что, вопреки слухам, число белых грибов в российских лесах не уменьшилось.

О том, какие грибы, помимо привычных лисичек и подосиновиков, можно встретить в Подмосковье, читайте в нашем материале.