Наглые захватчики в шляпах и юбках. Какие грибы заполонили подмосковные леса
Миколог Вишневский: в Подмосковье чаще стали появляться грибы дубовики
В российских лесах становится все больше ядовитых грибов, в то время как число съедобных не увеличивается. Как меняется ситуация с «грибной охотой» в Подмосковье в последние годы и грозит ли России «кризис боровиков», выяснил 360.ru.
Что происходит с белыми грибами
В Сети стали появляться сообщения, что белые грибы якобы практически исчезли в российских лесах. По данным телеграм-канала Mash, из-за изменения климата и непутевых туристов, разрушающих грибницы, вместо боровиков начали расти лисички.
Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с 360.ru назвал информацию об исчезновении белых грибов фейком. Он призвал не обращать внимания на подобные заявления и добавил, что боровики пропадут «только вместе с лесами».
Он напомнил, что в стране насчитывается несколько десятков видов белых грибов. Для грибников они мало чем отличаются, но для микологов есть существенная разница.
Например, у грибов может быть разная окраска трубчатого слоя: от белой и оливково-желтой до оливково-зеленой и красноватой.
«Отличаются наличием сеточки на ножке — есть или нет. Если есть, то какого цвета: белого, допустим, или коричневого. Некоторые отличаются тем, под какими именно деревьями растут. Например, сосновый боровик растет только под соснами и каштанами, еловый — под всеми привычными деревьями, а березовый — только под березами и дубами», — сообщил эксперт.
Каких грибов стало больше
Специалист уточнил, что съедобные грибы не исчезли из подмосковных лесов, а наоборот, там появляются новые виды.
«Они приходят с юга, с запада. А старые, несмотря на потепление, вполне еще пока неплохо себя чувствуют», — объяснил миколог.
По его словам, больше стало и смертельно опасных, ядовитых грибов: бледной поганки и галерины окаймленной. Их число увеличивается последние 15 лет.
Вишневский обратил внимание на такие новые для области съедобные виды, как южные подосиновики и дождевики, подберезовики и дубовики. Грибы «щупают новую территорию» и появляются там, где их раньше не было.
«Дубовики, которые больше характерны для юга, стали расти более или менее массово там, где есть липы и дубы. Сейчас уже они, в общем-то, встречаются иногда так же часто, как подосиновики», — рассказал миколог.
Он добавил, что дубовики порой можно собрать даже в лесопарках в черте Москвы.