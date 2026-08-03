Наглые захватчики в шляпах и юбках. Какие грибы заполонили подмосковные леса

В российских лесах становится все больше ядовитых грибов, в то время как число съедобных не увеличивается. Как меняется ситуация с «грибной охотой» в Подмосковье в последние годы и грозит ли России «кризис боровиков», выяснил 360.ru.

Что происходит с белыми грибами

В Сети стали появляться сообщения, что белые грибы якобы практически исчезли в российских лесах. По данным телеграм-канала Mash, из-за изменения климата и непутевых туристов, разрушающих грибницы, вместо боровиков начали расти лисички.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с 360.ru назвал информацию об исчезновении белых грибов фейком. Он призвал не обращать внимания на подобные заявления и добавил, что боровики пропадут «только вместе с лесами».

Он напомнил, что в стране насчитывается несколько десятков видов белых грибов. Для грибников они мало чем отличаются, но для микологов есть существенная разница.

Например, у грибов может быть разная окраска трубчатого слоя: от белой и оливково-желтой до оливково-зеленой и красноватой.

«Отличаются наличием сеточки на ножке — есть или нет. Если есть, то какого цвета: белого, допустим, или коричневого. Некоторые отличаются тем, под какими именно деревьями растут. Например, сосновый боровик растет только под соснами и каштанами, еловый — под всеми привычными деревьями, а березовый — только под березами и дубами», — сообщил эксперт.