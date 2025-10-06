В Подмосковье мигранты на лошадях устроили игру с тушей козла

В Раменском районе Московской области мигранты на лошадях устроили кок-бору — тюркскую игру, в которой для победы нужно перетащить к воротам тушу козла. Об этом РЕН ТВ сообщил очевидец.

«Что-то наподобие поло трупом козла без головы. Несогласованное сборище мигрантов — порядка 500 человек», — рассказал возмущенный гражданин.

По словам мужчины, подобные игры проводятся иностранцами регулярно, что вызывает недовольство у местных жителей. Однако приезжавшие на вызов сотрудники полиции не выявили никаких нарушений.

Ранее стало известно, что в Балашихе мигрант на автомобиле протаранил несколько машин и угрожал полиции. Против дебошира возбудили уголовное дело.