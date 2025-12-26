В Подмосковье больше всего осадков выпало в Клину

Уборочная техника продолжает бороться с последствиями сильного снегопада: в Московском регионе выпало уже 30% от месячной нормы осадков. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировали в Клину, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Подмосковье больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину, 14 миллиметров или 30% месячной нормы, Долгопрудном — 13 миллиметров, Подмосковной — 12 миллиметров, Волоколамске и Дмитрове — 10 миллиметров», — заявил он.

По словам синоптика, в Москве из-за обильного снегопада, который зарядил накануне вечером, в осадкомер на ВДНХ, в Балчуге, Тушине и МГУ попало по девять миллиметров осадков — 18% от месячной нормы.

Предположительно, высота снежного покрова в Москве достигает пяти миллиметров, в Подмосковье — до восьми сантиметров.

Снег продолжится днем 26 декабря, но его интенсивность уменьшится. Ожидается не более четырех миллиметров осадков, заключил Вильфанд.

Москвичам рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом.