Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании до +10 градусов
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о резком изменении погоды в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщил RT.
По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве ожидается понижение температуры.
«В воскресенье она вновь начнет повышаться, а понедельник и вторник будут очень теплыми — +22…+24 градуса», — добавил эксперт.
Как пояснил специалист, затем столбики термометров вновь опустятся, достигнув значения +10 градусов. Также Шувалов спрогнозировал дожди, интенсивность которых пока сложно оценить.