Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании до +10 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о резком изменении погоды в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщил RT .

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве ожидается понижение температуры.

«В воскресенье она вновь начнет повышаться, а понедельник и вторник будут очень теплыми — +22…+24 градуса», — добавил эксперт.

Как пояснил специалист, затем столбики термометров вновь опустятся, достигнув значения +10 градусов. Также Шувалов спрогнозировал дожди, интенсивность которых пока сложно оценить.