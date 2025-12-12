В «Пятерочке» появились готовые новогодние блюда

Сезонную коллекцию готовой еды выпустили в «Пятерочке» в преддверии Нового года. С 1 до 31 декабря все желающие смогут купить любое из девяти новых блюд со вкусами мировой кухни. Такая новогодняя акция проходит в торговой сети впервые.

На закуску можно купить четыре вида салатов по оригинальным рецептам (с кальмаром и икрой, с сыром, со шпротами, салат-боул с цыпленком и арахисовым соусом) или сэндвич-ролл с филе лосося. На обед и горячее подойдут норвежский суп с форелью и запеченная индейка с овощами. Кроме того, покупателям предложили пасту «Четыре сыра» и орзо с креветками.

Обновят в честь праздника и традиционные новогодние блюда — оливье, крабовый салат и селедку под шубой. Их упаковки украсят новогодними элементами, а расфасовывать их будут не только в стандартные 200-граммовые порции, но и в «семейные» по 500 граммов.

Блюда для праздничного стола готовятся под строгим контролем соблюдения безопасности и качества продукта на всех этапах: от поступления сырья до хранения в магазине. Попробовать новогоднее меню можно по всей стране — более чем в 25 тысячах торговых точек.