В Петрозаводске восстановят сгоревший Дом горного начальника

Сгоревшее здание Дома горного начальника восстановят в Петрозаводске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Дом горного начальника воссоздадим. Считаю это единственно верным решением», — сообщил он.

Глава региона напомнил, что это объект культурного наследия регионального значения, одно из старейших зданий Петрозаводска.

«Многие называли его душой города», — уточнил Парфенчиков.

Этот дом построили в XVIII веке для шотландского инженера Чарльза Гаскойна, который приехал в Карелию по приглашению Екатерины II для развития Олонецких горных заводов.

Ранее ГУМЧС по республике Карелия сообщило, что пожар произошел в четверг вечером в Доме горного начальника в Петрозаводске. В 20:18 возгорание на площади 600 «квадратов» локализовали.

Прокуратура начала проверку после пожара в историческом здании Петрозаводска.

