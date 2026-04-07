В Петростате рассказали, что преступность в Петербурге снизилась более чем на четверть

В начале 2026 года в Санкт-Петербурге зафиксировано сокращение числа преступлений. Статистические данные указывают на уменьшение количества правонарушений по нескольким категориям. Об этом написал «Петроград» .

По информации Петростата, за январь и февраль 2026 года в городе было зафиксировано 7694 преступления. Это на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось более чем на треть. Преступления, связанные с наркотиками, составили менее 10% от общего числа. Также зафиксировано снижение экономических правонарушений почти на одну пятую часть.

Однако стоит отметить, что значительная доля преступлений совершается дистанционно, с использованием интернета и телефонных схем.

