В Петропавловске-Камчатском введут режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности введут в Петропавловске-Камчатском из-за частых случаев появления медведей в городской черте. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Режим начнёт действовать 9 сентября с 18:00 по местному времени. Власти приведут в повышенную готовность силы и службы, которые занимаются предотвращением угроз для жителей.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Андрей Воровский заявил, что основные меры направят на предупреждение населения об опасности.

«Главная цель — предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей», — отметил он.

В администрации подчеркнули, что ситуация пока остаётся контролируемой. Массового захода хищников в город не зафиксировали.

По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Анатолия Ковнацкого, выходы медведей к местам проживания людей в конце августа и начале сентября носят сезонный характер.

Ранее в Красноярском крае во дворе частного дома застрелили четырех медведей.