В Петербурге задержали москвичей за танцы под нацистские марши

Полицейские обнаружили в социальных сетях видео, на котором четверо молодых людей, выйдя из каршерингового автомобиля, в ночное время танцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу.

«При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что запись сделана 16 августа одним из свидетелей у дома 9 по 14-й линии Васильевского острова. Полицейские смогли установить личности героев ролика, нарушителями оказались трое молодых людей 2004 года рождения, которые прибыли в Санкт-Петербург из Москвы.

Парней задержали оперативники на Московском вокзале и доставили в полицию, где они выразили раскаяние и попытались оправдаться тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее интервью с украинским военным, который надел кепку со знаком одной из дивизий СС *, в МИД России назвали реабилитацией нацизма.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.