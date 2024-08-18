На государственном телеканале Rai вышло интервью с украинским военным, который был в кепке с нацисткой символикой. Свое мнение о работе итальянских СМИ выразила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западные СМИ продолжают заниматься целенаправленной реабилитацией украинских неонацистов и ревизией решений Нюрнбергского трибунала», — написала она.

Захарова указал, что корреспондент Иларио Пьянерелли взял интервью у боевика ВСУ. Украинец в этот момент был в кепке со знаком дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» — элитного формирования, созданного на базе личной охраны фюрера.

Дипломат предположила, что в следующий раз Пьянерелли может снять украинского националиста с символикой дивизии СС «Рейхсфюрер СС».

В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года представители этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей деревни Мардзаботто, которая находится к югу от Болоньи.

«Итальянские СМИ все больше напоминают орган НСДАП „Фелькишер Беобахтер“. Ждем реакцию официального Рима», — резюмировала Захарова.

ФСБ завела дело о незаконном пересечении границы в отношении двух итальянских журналистов. Корреспонденты Rai незаконно проникли в Курскую область, чтобы сделать репортаж.