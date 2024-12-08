В Петербурге задержали 20 участников ЛГБТ-вечеринки

РИА «Новости»: более 20 человек задержали после ЛГБТ-вечеринки в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию около 20 человек после рейда в арт-пространстве «Явление» в Петербурге, где якобы прошла закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

На момент облавы в арт-пространстве находилось около 130 человек. Полицейские доставили в отделения наиболее активных из них для разбирательств.

В ходе обыска нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящее время устанавливаются личности организаторов вечеринки.

О профилактическом рейде стало известно в ночь на воскресенье, 8 декабря. Сотрудники полиции проверяли личность и возраст каждого из участников вечеринки, а также провели обыски в самом арт-пространстве.

Правоохранители в Москве ранее нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre, где могли находиться представители ЛГБТ*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.