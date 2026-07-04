В Петербурге выросла доля граждан, делающих накопления на финансовую подушку безопасности

Жители Санкт-Петербурга изменили свои приоритеты в накоплениях за последний год. Финансовая подушка безопасности стала наиболее популярной целью для сбережений среди горожан, тогда как интерес к отпуску и покупке недвижимости немного снизился. Об этом сообщил «Петроград» .

Новое исследование SuperJob показало, что сейчас 35% жителей Северной столицы стремятся создать финансовую подушку безопасности, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 29%. Второе место по-прежнему занимает недвижимость, но доля тех, кто откладывает на ее покупку, снизилась с 23% до 22%. На отпуск сейчас копят 18% опрошенных, годом ранее этот показатель был 20%. Также уменьшилась доля жителей, которые откладывают деньги на медицинские услуги, обучение и приобретение дорогих вещей, сообщили в пресс-службе компании.

Среди финансовых стратегий усилилась склонность к экономии: если в 2025 году сторонниками такой модели называли себя 40% участников опроса, то теперь этот показатель достиг 47%. При этом активных тратчиков стало немного меньше: их доля снизилась с 20% до 19%.

Изменения коснулись и размера накоплений. Сейчас менее 10% дохода откладывает 31% жителей Петербурга, тогда как год назад таких было 25%. Одновременно немного сократилась доля горожан, которые направляют на сбережения от 10% до 25% своего заработка.