В Петербурге впервые вымоют автомобильные дороги в январе

В Петербурге из-за аномально теплой погоды впервые решили вымыть дороги в январе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Обычно такие работы начинаются, когда сходит снег — не раньше марта. Но в этом году необходимость возникла уже сейчас.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в первых числах февраля температура тоже побьет рекорды. Чуть холоднее будет к следующим выходным, однако трескучих морозов этой зимой ожидать не приходится.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальную погоду перемещением воздушных масс из тропических и субэкваториальных регионов. При этом он считает, что весна придет достаточно рано — возможно, уже в марте.