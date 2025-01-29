Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально теплой погоде в феврале

В Москве снега нет уже с 18 января, а месяц вот-вот побьет температурный рекорд как самый теплый январь за всю историю метеорологических наблюдений. О погоде в феврале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью сайту kp.ru .

«Максимумы будут перекрыты пять дней подряд, с 27 по 31 января. И первый день февраля тоже наверняка побьет исторический рекорд», — отметил синоптик.

По его словам, в начале последнего месяца зимы дневная температура воздуха будет достигать +2 градусов, ночью воздух остынет до -3 градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем. Однако формирования снежного покрова пока ожидать не стоит.

Чуть холоднее станет с 6–7 февраля. Температура опустится ниже ноля не только по ночам, но и днем. Но трескучих морозов в финальный месяц зимы не будет, заключил Леус.