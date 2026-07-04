В Петербурге увеличился расход средств на товары для домашних животных

В Санкт-Петербурге наблюдается рост расходов на товары и услуги для домашних животных. Так, продажи зоотоваров на маркетплейсах увеличились в полтора раза. Об этом написал «Петроград» .

Согласно данным, опубликованным «ДП», сухой корм вышел в лидеры продаж среди зоотоваров, а средний чек на него увеличился на 20%. На втором месте — наполнители для лотков.

Спрос на посещение ветеринарных клиник вырос на 57%, а количество визитов увеличилось на 39%. Средний чек при этом вырос на 13% и достиг 8,3 тысячи рублей. Число посещений салонов груминга увеличилось на 10%, хотя цены на услуги поднялись на 19% и достигли в среднем 2,5 тысячи рублей.

Тем не менее владельцы собак стали меньше покупать игрушки, мячики и лакомства — продажи этих товаров остались на уровне предыдущего года. Эксперты связывают это с ростом цен, который может быть значительной нагрузкой для бюджета жителей Петербурга. В настоящее время многие стремятся сэкономить, но при этом приобрести качественную продукцию. Например, к выбору корма всегда предъявляются более высокие требования, чем к игрушкам, мискам или щеткам.