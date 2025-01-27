В Петербурге установилась погода как в дни прорыва блокады

Синоптик Колесов: в январе в Санкт-Петербурге ожидается до +10 градусов

Погода в Санкт-Петербурге 27 января 2025 года очень похожа на погоду, царившую в Ленинграде в решающие дни прорыва блокады. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале .

Метеоролог поздравил россиян с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады и отметил, что сейчас в городе установилась не очень комфортная для проведения торжественных мероприятий погода.

Через территорию региона проходит циклон, приносящий новые порции дождя и теплого воздуха. Температура 27 и 28 января сохранится на отметке плюс один — плюс два градуса. В северных районах ожидается мокрый снег.

Колесов добавил, что в Санкт-Петербурге уже шестой год подряд устанавливается тепло в третьей декаде января. В самые жаркие дни температура достигает плюс девяти градусов.

«Такая погода очень похожа на погоду, установившуюся в Ленинграде в конце января 1944 года, как раз в самые решающие дни прорыва блокады», — отметил синоптик.

Ранее Колесов рассказал, какая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в феврале. В город придут кратковременные периоды похолодания.