Синоптик Колесов: сильные морозы в Петербурге в феврале маловероятны

Февраль в Санкт-Петербурге может принести с собой оттепель и положительную температурную аномалию. Как сообщил синоптик Александр Колесов в беседе с NEWS.ru , точный прогноз сделать затруднительно, так как погода в северной столице быстро меняется.

Хотя оттепель и ожидается, в течение февраля возможны кратковременные периоды похолодания. В настоящее время город переживает череду циклонов. По словам Колесова, в первой половине следующего месяца вероятны заморозки, после которых снова наступит потепление. Сильные морозы в феврале маловероятны, но осадки и циклоны продолжатся, написал сайт Gazeta.SPb.

Предварительная информация указывает на то, что петербуржцы все-таки столкнутся с положительными погодными аномалиями и нетипичным теплом в феврале.