Синоптик Колесов: сильные морозы в Петербурге в феврале маловероятны

Февраль в Санкт-Петербурге может принести с собой оттепель и положительную температурную аномалию. Как сообщил синоптик Александр Колесов в беседе с NEWS.ru, точный прогноз сделать затруднительно, так как погода в северной столице быстро меняется.
Хотя оттепель и ожидается, в течение февраля возможны кратковременные периоды похолодания. В настоящее время город переживает череду циклонов. По словам Колесова, в первой половине следующего месяца вероятны заморозки, после которых снова наступит потепление. Сильные морозы в феврале маловероятны, но осадки и циклоны продолжатся, написал сайт Gazeta.SPb.
Предварительная информация указывает на то, что петербуржцы все-таки столкнутся с положительными погодными аномалиями и нетипичным теплом в феврале.
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