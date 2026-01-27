В Петербурге учителя пожаловались на странные методички к уроку о блокаде

Учителя массово пожаловались на методички к уроку о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге учителей возмутили сомнительные методички к уроку о блокаде Ленинграда. В них педагогам порекомендовали не использовать формулировку «все блокадники — герои», сообщил 78.ru .

Также в тексте учебно-методического пособия, которое преподавателям раздали в нескольких школах города, призывают не подталкивать учеников к тому, чтобы они отождествляли себя с защитниками Ленинграда.

Кроме того, учителям предлагается рассказывать детям некую позитивную информацию о том периоде.

Отрывок из пособия опубликовал председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. Он назвал рекомендации опасной манипуляцией.

После этого на методичку обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она намерена обратиться в правоохранительные органы с требованием провести проверку.

Ранее стало известно, что в Госдуме потребовали у Германии возместить ущерб от блокады Ленинграда.