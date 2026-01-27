Миронов потребовал у Германии и союзников возместить ущерб от блокады Ленинграда

Германия и ее бывшие союзники по Второй мировой войне должны компенсировать России ущерб от геноцида во время блокады Ленинграда. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, немецкой стороне давно пора предъявить счет за уничтожение миллиона гражданских лиц.

«Мои родственники погибли, отец воевал на Ленинградском фронте. Не понаслышке знаю, какая была трагедия. Давайте потребуем, чтобы компенсировали. Не будут? Так у нас есть пример — танкеры, самолеты. Мы это потихонечку будем забирать себе. А вы перебьетесь, господин Мерц и прочие мерзавцы!» — сказал парламентарий.

Миронов напомнил о предложении возвращать Санкт-Петербургу название город-герой Ленинград ежегодно 27 января в честь памяти снятия блокады.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер на русском попросил прощения за блокаду Ленинграда.