В Петербурге у двух продавцов изъяли партию нелегальных табачных изделий на 20 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность двух торговцев — 61-летнего мужчины и его 31-летнего сына. Они продавали немаркированные сигареты, снюсы, вейпы и жидкости для них в нескольких торговых точках Кировского района.

Из незаконного оборота было изъято более 58 тысяч пачек сигарет, свыше 13 тысяч электронных систем доставки никотина, флаконов с жидкостями для вейпов и почти тысяча банок жевательного табака. Часть товаров имела поддельные средства идентификации, а другая продукция вовсе не имела маркировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве. Фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.