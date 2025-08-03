В Петербурге спасли кота на набережной Фонтанки

Спасателям удалось достать кота Маркиза с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗвероПятница». .

У животного повреждена лапка, однако повреждение некритичное. После осмотра ветеринаром пушистого заберут на передержку, а затем станет известна его дальнейшая судьба.

Черно-белый кот несколько дней находился в отверстии гранитной облицовки на набережной в историческом центре города. Животное заметили на глубине четырех метров, волонтеры в гидрокостюмах пытались его вызволить, но попытки успехом не увенчались.

«Подъем» со ссылкой на сотрудников Комитета по транспорту Санкт-Петербурга отмечал, что на место отправляли патрульный катер, который предупреждал проходящие мимо суда и призывал сбавить скорость, чтобы не создавать высокие волны.