В Петербурге спасли кота на набережной Фонтанки
Кота Маркиза спасли на набережной в Санкт-Петербурге
Спасателям удалось достать кота Маркиза с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗвероПятница»..
У животного повреждена лапка, однако повреждение некритичное. После осмотра ветеринаром пушистого заберут на передержку, а затем станет известна его дальнейшая судьба.
Черно-белый кот несколько дней находился в отверстии гранитной облицовки на набережной в историческом центре города. Животное заметили на глубине четырех метров, волонтеры в гидрокостюмах пытались его вызволить, но попытки успехом не увенчались.
«Подъем» со ссылкой на сотрудников Комитета по транспорту Санкт-Петербурга отмечал, что на место отправляли патрульный катер, который предупреждал проходящие мимо суда и призывал сбавить скорость, чтобы не создавать высокие волны.