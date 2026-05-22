Ученые объяснили устойчивость пирамиды Хеопса к землетрясениям

Пирамида Хеопса сохраняла устойчивость во время сейсмической активности благодаря разнице в частотах колебаний самой постройки и окружающего грунта. Об этом сообщил журнал Science News со ссылкой на исследование международной группы геофизиков.

«Все это поразительно с точки зрения современной инженерии. Но еще более удивительно, если принять во внимание инструменты и ресурсы, доступные 4600 лет назад», — заявил руководитель исследования, геофизик Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики Каира Мохамед Эль-Габри.

Исследователи установили акселерометры в 37 точках внутри и вокруг пирамиды и зафиксировали фоновые колебания. В большинстве точек внутри сооружения частота составила от 2 до 2,6 герц, тогда как грунт вибрировал заметно медленнее — около 0,6 герц.

Авторы пришли к выводу, что именно эта разница не дает возникать резонансу и помогает пирамиде сохранять устойчивость. Дополнительную защиту, по их оценке, обеспечивают разгрузочные камеры, которые ослабляют колебания по мере движения вверх. Механизм этой особенности ученым еще предстоит изучить.

