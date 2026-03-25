В Петербурге провайдера оштрафовали за обход ограничений YouTube

Провайдера «Тинко» в Петербурге оштрафовали за обход ограничений YouTube

Мировой суд Санкт-Петербурга на 250 тысяч рублей оштрафовал интернет-провайдера ООО «Тинко» за неограничение доступа пользователей к YouTube. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд установил, что провайдер не соблюдал требование по пропуску трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам.

Мониторинг прохождения трафика провели с помощью системы автоматического мониторинга деятельности интернет-провайдеров АС «Ревизор». Оборудование функционировало, однако РКН выявил факт доступности к YouTube — на ТСПУ сессии отсутствовали.

Для юридических лиц соответствующая статья КоАП подразумевает штраф до одного миллиона рублей, но суд снизил размер санкции по принципу соразмерности и справедливости.

