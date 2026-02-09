В России впервые вынесли штраф за лайки под видеороликами на YouTube

Baza: пенсионера из Мурманской области оштрафовали за лайки под видео на YouTube

Впервые в России суд оштрафовал жителя страны за лайки под роликами на видеосервисе YouTube. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника, штраф в 30 тысяч рублей назначили проживающему в Ковдоре Мурманской области пенсионеру из Украины Василию Йовдию.

В судебных документах говорится, что штраф вынесли за одобрительные реакции под роликами на YouTube-каналах, принадлежащих иностранным агентам.

Судом отдельно отметил, что один из таких случаев относится к видео о теракте 17 декабря 2024 года в Москве, в ходе которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Украинец поставил под ним лайк.

Йовдий в ходе судебного процесса признал себя виновным, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую власть на Украине.

Судья назначил минимальное наказание по статье с учетом его позиции и статуса пенсионера.

Ранее законопроект об отмене штрафов за лайки внесли на рассмотрение в Госдуму.