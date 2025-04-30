В Петербурге предложили ввести штрафы за склонение женщин к абортам

Hendrik Schmidt/dpa
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/www.globallookpress.com

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение женщин к абортам. Об этом сообщили на сайте парламента.

Проект закона разработали для укрепления материнства и института семьи, сохранения духовно-нравственных традиций и роста рождаемости.

Под склонением беременных к аборту подразумеваются уговоры, подкуп, предложения и обман. За это предлагается ввести штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

«При этом склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности», — уточнили в законопроекте.

Законопроект о  запрете склонения к абортам приняли в марте в Хакасии. Документ не запрещает добровольного согласия женщины на медицинскую процедуру.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте