В Хакасии приняли законопроект о запрете склонения к абортам

Депутаты парламента Хакасии приняли законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщила пресс-служба Верховного совета республики.

Склонениям к абортам будут считаться уговоры, предложения, угрозы, подкуп, обман и иные способы. Однако документ не запрещает добровольного согласия женщины на эту медицинскую процедуру или прерывание беременности по медицинским показаниям.

Первое чтение проекта депутаты приняли еще в феврале, после чего его доработали с учетом поступивших поправок. Теперь закон вступит в силу — через десять дней после его официального опубликования.

Ранее депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил радикальные меры, чтобы снизить число абортов. По его мнению, вся ответственность за прерывание женщиной беременности лежит на мужчине, и в этом случае наказывать нужно кастрацией.