В Петербурге после смертельного ДТП с мотоциклистом завели уголовное дело

Ночью 25 июня на проспекте Обуховской Обороны произошла авария, в которой погиб мотоциклист. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 26-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Soul, при левом повороте на улицу Ткачей не пропустила мотоцикл Suzuki GSX-1440, который двигался навстречу. Авария произошла у дома 107 по проспекту Обуховской Обороны в 00:36. В результате 27-летний мотоциклист погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.