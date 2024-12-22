В Петербурге после поджогов усилили меры безопасности. Губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале призвал жителей сообщать о подозрительной активности.

«Меры безопасности усилили, правоохранительные органы работают — ситуация под контролем, на улицах города и в местах массовых гуляний спокойно», — сказал он.

Беглов заявил, что попытки испортить Новый год обречены на провал. Он призвал петербуржцев сохранять спокойствие, не общаться с незнакомцами, а в случае обнаружения подозрительных предметов и действий звонить в экстренные службы по номеру 112.

В декабре в России усилилась активность поджигателей, обманутых телефонными мошенниками. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов запустили фейерверки в отделениях банков, почты, торговых центрах, возле отделов полиции и военкоматов.