В Петербурге подвели итоги развития транспортной системы за 2025 год

Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижениях в области транспортной инфраструктуры за 2025 год. В городе открыли новые станции метро, обновили парк транспортных средств и внедрили цифровые сервисы, написал «Петроград» .

Председатель комитета по транспорту Денис Минкин представил губернатору Александру Беглову отчет о реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». По итогам года эффективность выполнения программы составила 91,2%, а общий объем финансирования достиг 378 миллиардов рублей.

За прошедший год в Санкт-Петербурге открыли станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская». Завершили капитальный ремонт станции «Удельная», а также продолжили реконструкцию станций «Фрунзенская» и «Парк Победы». На всех 87 станциях метрополитена стала доступна оплата проезда по биометрии. Парк поездов пополнили более 120 вагонов «Балтиец».

В наземном транспорте полностью перешли на низкопольный подвижной состав. Город получил 383 автобуса, 92 троллейбуса, 61 трамвай и 83 электробуса. На маршрутах работают 350 трамваев с системой искусственного интеллекта для повышения безопасности движения.

В комитете сообщили, что пассажиропоток на водном транспорте вырос до 5,2 миллиона человек. Сеть тактового движения электричек расширилась до шести направлений, а доля безналичной оплаты проезда достигла 98,8%. В городе открыли новые перехватывающие парковки, а в аэропорту Пулково готовятся запустить беспилотные багажные тягачи и патрули.