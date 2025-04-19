В Петербурге побит температурный рекорд 2000 года

В Санкт-Петербурге в субботу зафиксировали новый температурный рекорд — воздух прогрелся выше +25 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале .

«В Санкт-Петербурге быстро прогрело воздух, и уже +25,3 градуса, так что и рекорд перекрыт абсолютной температуры для 19 апреля. Предыдущий наблюдался в 2000 году и было тогда всего +21,3 градуса», — отметил он.

Синоптик добавил, что уже к вечеру в городе начнутся дожди и грозы, осадки сохранятся в воскресенье и понедельник. Специалист отметил, что впереди резкое похолодание: на следующей неделе днем температура опустится до +5-+10 градусов.

Сейчас в городе +25,3 градуса, облачно с прояснениями, ветра почти нет.

Ранее стало известно, что температурные рекорды побиты в Москве, Смоленске, Ярославле и Липецке. Научный руководитель Гидрометцентра.