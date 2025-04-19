Россиян ждет неприятный сюрприз. Вильфанд раскрыл, когда закончится летнее тепло

Центральная Россия наслаждается июньской погодой в разгар апреля, но аномальная жара скоро отступит. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Аномально теплая погода охватила Центральный федеральный округ, включая Черноземье. Температурные рекорды побиты в Москве, Смоленске, Ярославле и Липецке.

Как отметил Вильфанд, еще до вторника, 22 апреля россиян ждут температуры, превышающие норму на пять-шесть градусов. Примерно такие значения столбики термометра обычно показывают в начале лета, но не в середине весны.

Однако уже в среду, 23 апреля, этот показатель пойдет вниз, возвращая весеннюю прохладу в Центральную Россию.

В других регионах, например в Санкт-Петербурге, похолодание наступит раньше — уже 20 апреля температура упадет на 10 градусов. По словам синоптика, столь резкие перепады связаны с особенностями атмосферных процессов, характерных для этого времени года.

Пока жители Центральной России наслаждаются теплом, синоптики советуют готовиться к переменам. Похолодание, хоть и не резкое, напомнит, как отметил Вильфанд, что апрель все еще остается весенним месяцем.

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