В Петербурге обновят системы теплоснабжения в 262 домах в 2026 году

В Санкт-Петербурге продолжается капитальный ремонт систем теплоснабжения. В этом году обновят теплоснабжение в 262 домах. На данный момент работы выполнены более чем на 80% в доме № 17 по Варшавской улице, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Специалисты заменили изношенные коммуникации, срок службы которых давно истек. Также здесь модернизировали водоотведение и холодное водоснабжение. Установлена система погодного регулирования, рассказал начальник отдела строительного контроля № 3 Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Сергей Каштанов.

Прораб Роман Башкатов пояснил, что в теплое время система подмешивает остывшую воду и создает комфортную температуру для того, чтобы не было перетопов в квартире. Это позволит жителям платить меньше за отопление.

Сейчас рабочие завершают монтаж оборудования и замену коммуникаций в квартирах. Полностью закончить капремонт дома планируют в августе. На данный момент первые 15 адресов уже полностью готовы к новому отопительному сезону.