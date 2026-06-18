В Петербурге начнут реставрацию Конюшенного ведомства

В центре Санкт-Петербурга решили провести реставрацию Конюшенного ведомства. После ремонта здание будут использовать для общественных нужд. В нем также сделают сквозной проход для связи городских локаций. Об этом написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в здании устранят аварийное состояние, снимут часть штукатурки, восстановят стены, заделают трещины, усилят несущие элементы и сделают гидроизоляцию фундамента.

Проект реставрации предусматривает возвращение памятника к его первоначальному виду. Для этого были проведены исследования архивов и самого здания. Инвестор также взял на себя обязательства по воссозданию фасадов и кровли церкви Спаса Нерукотворного Образа.