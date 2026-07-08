В Петербурге на Народной улице житель дома напал на соседа с монтировкой

В полицию Невского района был доставлен 34-летний житель дома на Народной улице, который напал на своего 53-летнего соседа, нанеся ему удары монтировкой в ходе конфликта. Детали спора не уточняются, написала «Мойка78» .

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Против нападавшего был составлен административный протокол, и он был помещен в изолятор. Теперь ему может быть предъявлено уголовное обвинение.

Ранее в Петербурге произошел ряд подобных инцидентов. Так, 2 июля житель проспекта Энгельса избил прохожего молотком из-за выгула собаки. В полицию был доставлен заместитель директора одной из фирм.