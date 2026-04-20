Мошенники атаковали автомобилистов фальшивыми смс о штрафах за парковку

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Апрель стал целевым месяцем для этой схемы, так как автомобилисты привыкают к появлению новых знаков и временных ограничений. Злоумышленники рассылают смс с примерно таким текстом: «Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 руб. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения».

Жертвами схемы становятся жители крупных городов. В «Мошеловке» посоветовали проверять штрафы только через официальные ресурсы: «Госуслуги» или сайт ГАИ.

Оплата штрафов через смс-ссылки всегда является мошенничеством. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификатора начисления, а не просто ссылкой для оплаты.

Ранее телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества: они звонят россиянам от имени туроператоров и предлагают «горящие» туры на майские праздники на популярные направления. А в итоге забирают себе средства за несуществующее путешествие.