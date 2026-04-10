В Петербурге могут ужесточить требования для пользователей СИМ

Заксобрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу обратиться к министру транспорта Андрею Никитину с предложением ужесточить правила использования электросамокатов и электровелосипедов. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Алексей Цивилев. Предлагается повысить минимальный возраст для управления СИМ, ввести регистрационные знаки, а также запретить коммерческую доставку на тротуарах, написал «ФедералПресс» .

Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что значительных изменений пока не предвидится. По его словам, в Санкт-Петербурге действуют ограничения, установленные постановлением губернатора № 47, и сейчас в Минтрансе готовятся соответствующие поправки.

Попов отмечает, что около 100 тысяч велокурьеров в Санкт-Петербурге ездят по тротуарам, и просто выпустить их на проезжую часть без подготовки опасно. Минтранс предложит ограничить скорость на тротуаре до 10 км/ч, запретить парковку где попало и проработать вопрос о регистрации СИМ.

Кроме того, в поправках Минтранса будет более четко прописано определение СИМ — речь пойдет о транспортных средствах мощностью до 250 Вт. Все, что мощнее, будет считаться мопедами или мотоциклами, и для их управления понадобится водительское удостоверение.

«Я считаю, что нужно осуществлять процедуру допуска к управлению — экзамен по ПДД», — говорит Попов.

Он также предлагает выделить для СИМ определенную локацию на тротуаре, чтобы создать у пешеходов иллюзию безопасности.