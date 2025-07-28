В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами и таксистами до конца года

Власти Петербурга ввели запрет на работу мигрантов с патентами в такси

Власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать курьерами и таксистами до конца текущего года. Соответствующий приказ подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

В документе отметили, что решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства российских граждан.

Запрет на период до конца 2025 года распространяется на иностранцев, работающих по патентам. При их отсутствии продолжать трудовую деятельность смогут только граждане Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, студенты, иностранцы с ВНЖ, статусом беженца или официальным правом на временное пребывание.

Постановление вступит в силу через 10 дней. При этом для компаний предусмотрели трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с мигрантами, работающими по патентам.



Поэтому запрет будет действовать часть октября, ноябрь и декабрь 2025 года.

Ранее стало известно, что работающих по квоте мигрантов освободят от экзаменов по русскому языку. Совет Федерации одобрил соответствующий закон.