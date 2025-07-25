Работающих по квоте мигрантов освободят от экзаменов по русскому языку

Совет Федерации одобрил закон, который освобождает работающих по квоте мигрантов от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

От экзаменов освободили только иностранных граждан, работающих в рамках квот, установленных российским правительством.

Новый закон предусматривает увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа для некоторых иностранных работников. Нововведение коснется квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

Ранее публицист Егор Холмогоров привал разработать «социальный рейтинг» для детей мигрантов. Он предложил фиксировать все нарушения, влияющие на репутацию иностранца.

По мнению Холмогорова, представители госструктур должны получить доступ к этой информации.