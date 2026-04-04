В Петербурге к 2029 году откроют две новые станции метро

Две новые станции метро — «Богатырская» и «Каменка» — Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге откроют к 2029 году, еще четыре планируется построить к 2030 году. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Развитие метрополитена — один из 10 приоритетов программы развития Петербурга до 2030 года. На этот период мы взяли обязательства по вводу 10 станций. Из них три — „Горный институт“, „Юго-Западная“, „Путиловская“ — уже работают. Осталось ввести семь», — рассказал Беглов.

Губернатор отметил, что на строительство метро в Северной столице на 2026–2028 годы предусмотрено 217 миллиардов рублей.

Станция «Богатырская» расположится между «Беговой» и «Каменкой», которую тоже планируют открыть в 2029 году, в Приморском районе на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. «Богатырская» будет станцией подземного залегания с выходами с двух сторон.