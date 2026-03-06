В Петербурге откроют новую станцию метро до 2029 года

В Санкт-Петербурге планируют до 2029 года открыть станцию «Богатырская», которая станет частью Невско-Василеостровской линии метрополитена. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что «Богатырская» будет станцией подземного залегания с выходами с двух сторон. По срокам власти города ориентируются на 2029 год, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Будущая станция расположится между «Беговой» и «Каменкой» (ее тоже планируют открыть в 2029 году) в Приморском районе на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, добавила «Мойка78».

Проходческий щит «Надежда» продолжает расширять Невско-Василеостровскую линию. Приоритетной сейчас является Красносельско-Калининская линия, где уже началась инженерная подготовка к размещению вестибюлей станций «Морской фасад» и «Гавань».

За последние годы в Петербурге уже открыли несколько новых станций метро, среди которых «Беговая», «Зенит» (май 2018 года) и «Горный институт» (декабрь 2024 года).