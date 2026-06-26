В Пермском крае спрогнозировали аномально большое количество осадков в последние выходные июня

В последние выходные июня на юго-западе Пермского края ожидается аномально большое количество осадков, которое, по прогнозу профессора Андрея Шихова, может составить от половины до 100% месячной нормы. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Дождливая погода начнется уже в пятницу: на западе региона и в Коми-округе пройдут грозовые ливни с количеством осадков 10–15 мм, а в Перми осадки вероятны преимущественно вечером. При этом дневная температура в крае будет комфортной и составит +19…+24 градусов, а в краевой столице — до +23 градусов.

В субботу влияние на погоду начнет оказывать южный циклон, который принесет с собой усиливающиеся дожди, распространяющиеся к центру региона. Если на западе они будут носить длительный и равномерный характер, то в центральных районах ожидаются локальные ливни с грозами. В связи с облачностью станет прохладнее: днем в крае от +15 градусов на юге и западе до +22…+23 градусов на северо-востоке, а в самой Перми не выше +18 градусов. Наиболее сильные осадки прогнозируются к вечеру субботы и в ночь на воскресенье.

В воскресенье эпицентр непогоды сместится на юго-западные территории, где ожидаются самые долгие за уик-энд дожди. В Перми же есть вероятность, что осадки прекратятся уже к вечеру. Температурный фон останется пониженным: ночью по краю +11…+16 градусов, днем +13…+18 градусов (на севере до +20 градусов), а в самом городе ночью +12…+14 градусов и днем +15…+17 градусов.