В Перми сообщили о смерти известного врача Вячеслава Тиунова

В возрасте 76 лет ушел из жизни врач Вячеслав Тиунов, который сыграл ключевую роль в создании специализированных бригад на станции скорой медицинской помощи в Перми. Его труд оказал значительное влияние на развитие пермской службы скорой помощи и внедрение передовых технологий в медицинскую практику, написало URA.RU .

Коллеги Тиунова отметили, что он был не только высококвалифицированным специалистом, но и талантливым организатором. Вячеслав Константинович инициировал внедрение передовых технологий диагностики и лечения критических состояний на догоспитальном этапе. Под его руководством были созданы специализированные бригады, внедрены инновационные методы лечения и диагностики, а также организована «Школа кардиолога», ставшая настоящей кузницей кадров.

Вячеслав Тиунов окончил Пермский государственный медицинский институт в 1973 году и сразу начал работать врачом скорой медицинской помощи. Спустя два года он организовал бригаду интенсивной терапии № 18 (ныне реанимационная бригада № 10), где были успешно выполнены сотни временных эндокардиальных кардиостимуляций на догоспитальном этапе.

За свои достижения Вячеслав Тиунов был удостоен ордена «Знак Почета» и нагрудного знака «Отличник здравоохранения».